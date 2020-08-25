Ефросинина рассказала, почему ее сын расплакался в свой день рождения

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, из всех видов стабильности она может гарантировать своему шестилетнему сыну Александру только свою безграничную любовь.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram обнародовала черно-белый снимок, на котором запечатлена со своим сыном Александром, которому 25 августа исполнилось шесть лет.

По словам Ефросининой, накануне шестого дня рождения Александр немного переживал.

"Сегодня чуть поплакал, что не за горами и семь [лет]. Сильно важна ему стабильность. В этом я могу гарантировать ему только свою безграничную любовь", – написала ведущая.

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.

Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).