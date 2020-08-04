"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение

Украинская телеведущая Маши Ефросинина призналась, что до карантина никогда не оставалась в Киеве дольше шести месяцев. Вынужденное пребывание в городе заставило ее вместе с супругом Тимуром Хромаевым принять, по ее словам, жесткое решение.

Ефросинина: У меня новый рекорд по невылету из Киева Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила, что карантин заставил ее вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым принять жесткое решение – во что бы то ни стало совершать по Киеву ежедневные двухчасовые прогулки. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам ведущей, за это время они с супругом обошли центр Киева вдоль и поперек, и теперь ищут новые маршруты.

Ефросинина призналась, что из-за карантина она более шести месяцев не покидала пределы города, что является своеобразным рекордом в ее жизни.

"У меня новый рекорд по невылету из Киева – целых полгода. Знаю, сейчас найдется много комментаторов в стиле "а кто-то и всю жизнь не вылетал". Сорри, это моя жизнь и мои удовольствия. А путешествия – это мое лекарство от всего", – написала Ефросинина.

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек, выздоровело 10 865 548 человек.

В Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом, 1764 человека скончались, 40 613 пациентов выздоровели (+737). Продолжают болеть 31 842 человека.