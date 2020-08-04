"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила, что карантин заставил ее вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым принять жесткое решение – во что бы то ни стало совершать по Киеву ежедневные двухчасовые прогулки. Об этом она рассказала в Instagram.
По словам ведущей, за это время они с супругом обошли центр Киева вдоль и поперек, и теперь ищут новые маршруты.
Ефросинина призналась, что из-за карантина она более шести месяцев не покидала пределы города, что является своеобразным рекордом в ее жизни.
"У меня новый рекорд по невылету из Киева – целых полгода. Знаю, сейчас найдется много комментаторов в стиле "а кто-то и всю жизнь не вылетал". Сорри, это моя жизнь и мои удовольствия. А путешествия – это мое лекарство от всего", – написала Ефросинина.
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По- моему, у меня новыи * рекорд по #невылету из Киева - целых полгода Знаю, сеи * час наи * де * тся много комментаторов в стиле «а кто-то и всю жизнь не вылетал»... Ну, сорри, это моя жизнь и мои удовольствия. А путешествия- это мое * лекарство от ВСЕГО! На меня даже запах аэропорта деи * ствует как укол дофамина . Короче, улететь мы пока не можем по причинам всем известным и лично нашим рабочим, так что приняли несколько месяцев назад с мужем жесткое решение - гулять по несколько часов каждыи * вечер, во что бы то ни стало! Весь центр Киева мы исходили уже вдоль и попере * к: поофигевали от количества новых кафе и бистро, поностальгировали по куче закрывшихся мест нашеи * бурнои * пьянои * юности Мост с Подола до Мариинки можем посчитать в шагах, и хотим новых маршрутов Посоветуи * те, кто где наматывает километры, киевляне! Только чтоб с удовольствием для глаз #срочныйопрос
Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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