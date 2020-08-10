  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что зарплата ее супруга в статусе главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не превышает 18 тыс. грн. Об этом она рассказала во время интервью с украинским телеведущем Григорием Решетником, которое вышло на ее YouTube-канале 7 августа.
"Мой муж [Тимур Хромаев] стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. Мне пришлось зарабатывать самой, все вести, за все браться и за все хвататься. Но у нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово", – заявила Ефросинина.
Телеведущая отметила, что в свое время поддержала решение мужа оставить бизнес.
"У нас состоялся серьезный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация", – подчеркнула Ефросинина.
Оценивая достижения мужа за последние пять лет, она заявила, что он своего добился.
"Его законы принимаются, но нам это стоило шести лет моей материальной пахоты и моей женской отдачи", – резюмировала она.
В июне 2019 года Ефросинина заявила на своей странице в Instagram, что гордится достижениями Хромаева на должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Сегодня парламент принял поданный им закон! Закон толщиной в 400 страниц. Закон, который в будущем позволит каждому из нас наращивать свой капитал, а не набивать чужие карманы своим трудом", – написала ведущая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что вы знаете о мое * м муже? Скорее всего, что он-редкии * гость моеи * инсты:) Еще * , возможно, некоторые скажут, красавчик Многие отмечают его добрые глаза и невероятное спокои * ствие...Ах, еще * он у нас в семье готовит ( даи * Бог ему здоровья). И, в целом, мы вместе построили достаточно доверительныи * союз... Но! Я сознательно ни разу не писала о его работе. Да мы оба никогда публично не затрагивали на своих ресурсах тему наших профессиональных сфер- они настолько разные, что порои * мы сами удивляемся, как такое может быть)) Хотя, конечно, друг с другом мы всегда близки и в этих вопросах. И вот сегодня мне сильно хочется кричать о не * м и о его достижении на весь мир!! Я настолько горжусь им, что решительно пишу это открытое обращение! Тимура Президент Порошенко назначил Главои * Нац.Комиссии По Ценным Бумагам и Фондовому Рынку в 2015 году. Президент искал человека с профильным образованием в вопросе финансов и экономики- у Тимура их три. Назначение стало для нашеи * семьи неожиданностью, ударило громом - Тимуру пришлось оставить бизнес и возглавить структуру, которая к тому времени была помножена на ноль системои * ! Тогда он сказал мне: «Я прошу твоеи * поддержки! Я не смогу зарабатывать, как раньше! Но это реальныи * шанс изменить экономику нашеи * страны- Украина на 136 месте после Конго.. Он собрал крутую команду и они начали писать законы. Общались исключительно с лучшими в этои * теме мировыми специалистами. Три года готовили реформу , которая в итоге была полностью проигнорирована Парламентом предыдущего созыва Дома мы называем его «папа с лобзиком». И вот этим лобзиком пять с половинои * лет он пилил столетнии * дуб. Сегодня новыи * Парламент принял поданныи * им закон!!! Закон толщинои * в 400 страниц. Закон, которыи * в будущем позволит каждому из нас наращивать свои * капитал, а не набивать чужие карманы своим трудом! Закон, которыи * станет «зеле * ным светом» для иностранных инвестиции * , и стабилизирует финансовыи * сектор страны. Тем самым положит начал росту экономики! Сегодня ты переписал экономическую историю нашеи * страны, мои * @timur_khromaev . Надеюсь, он быстро вступит в деи * ствие! Ты дал всем нам большую надежду! Я горжусь тем, что я - твоя жена! Люблю
Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го.
Хромаев с августа 1997-го по апрель 2001 года работал в Министерстве финансов Украины.
После в течение двух лет занимал должность заместителя председателя правления банка "НРБ-Украина". В 2002 году Хромаев стал одним из основателей инвестиционной компании "АРТА".
В 2013 году бизнесмен стал главным исполнительным директором GASE Energy Inc.
30 января 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Хромаева главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.