Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2020
 
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"У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, после того как ее супруг Тимур Хромаев возглавил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, ей пришлось "зарабатывать самой".

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Ефросинина: Моему мужчине нужна реализация
Ефросинина: Моему мужчине нужна реализация
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что зарплата ее супруга в статусе главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не превышает 18 тыс. грн. Об этом она рассказала во время интервью с украинским телеведущем Григорием Решетником, которое вышло на ее YouTube-канале 7 августа. 

"Мой муж [Тимур Хромаев] стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. Мне пришлось зарабатывать самой, все вести, за все браться и за все хвататься. Но у нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово", – заявила Ефросинина. 

Телеведущая отметила, что в свое время поддержала решение мужа оставить бизнес.

"У нас состоялся серьезный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация", – подчеркнула Ефросинина. 

Оценивая достижения мужа за последние пять лет, она заявила, что он своего добился.

"Его законы принимаются, но нам это стоило шести лет моей материальной пахоты и моей женской отдачи", – резюмировала она. 

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube

В июне 2019 года Ефросинина заявила на своей странице в Instagram, что гордится достижениями Хромаева на должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Сегодня парламент принял поданный им закон! Закон толщиной в 400 страниц. Закон, который в будущем позволит каждому из нас наращивать свой капитал, а не набивать чужие карманы своим трудом", – написала ведущая. 

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го. 

Хромаев с августа 1997-го по апрель 2001 года работал в Министерстве финансов Украины. 

После в течение двух лет занимал должность заместителя председателя правления банка "НРБ-Украина". В 2002 году Хромаев стал одним из основателей инвестиционной компании "АРТА". 

В 2013 году бизнесмен стал главным исполнительным директором GASE Energy Inc.  

30 января 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Хромаева главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Теги: Украина, бизнес, деньги, семья, Тимур Хромаев, Маша Ефросинина
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