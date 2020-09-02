  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком

Украинская ведущая Маша Ефросинина прокомментировала шансы женщин сделать политическую карьеру в Украине.

Украинская ведущая Маша Ефросинина заявила, что украинское общество не готово к появлению в политике женщин. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу 2POpodcast.

По словам Ефросининой, о том, чтобы сменить карьеру ведущей и стать политиком, она пока что не думала.

"У женщины нет шансов. Голосуют за мужчин. Поэтому дальше даже мыслей этих нет. На данный момент считаю, что общество не готово и я не готова идти в политику", – заявила она.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В июле ведущая была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.