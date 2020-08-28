Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что устала бояться заразиться коронавирусом.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 28 августа на своей странице в Instagram заявила, что никогда раньше в ее жизни не было таких затяжных периодов страха, как сейчас.

"Сегодня я чувствую усталость от постоянного страха – никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек", – поделилась эмоциями ведущая.

Она призналась, что вынуждена была отказываться от доставленной из ресторана еды, если видела, что курьер был без маски и перчаток.

"Стали болеть друзья и знакомые. И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь не о том, что привезти им из лекарств и фруктов, а когда ты с ними контактировала. Бесит! Так не было, так не должно быть", – резюмировала ведущая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровели 15 937 019.

В Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.