Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 28 августа на своей странице в Instagram заявила, что никогда раньше в ее жизни не было таких затяжных периодов страха, как сейчас.
"Сегодня я чувствую усталость от постоянного страха – никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек", – поделилась эмоциями ведущая.
Она призналась, что вынуждена была отказываться от доставленной из ресторана еды, если видела, что курьер был без маски и перчаток.
"Стали болеть друзья и знакомые. И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь не о том, что привезти им из лекарств и фруктов, а когда ты с ними контактировала. Бесит! Так не было, так не должно быть", – резюмировала ведущая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О че * м я думаю в последние дни лета? О том, что, не поняла, было ли оно. Ну, вот то лето, в классическом его понимании- с отдыхом, облезлым носом и подпе * кшеи * ся на солнце жопои * , с вечеринками через день, спонтанными поле * тами и чемоданами, в которых валяются вьетнамками в песке с прошлого лета Не было ни весны, ни лета...были полгода совершенно-абсолютно- бесконечно новои * реальности. С шоком и болью от новостеи * , с принятием ситуации, с ощущением мощнеи * шеи * близости с родными и осознанием хрупкости всех планов ... А еще * с невероятнеи * шеи * верои * , что все * наладится. Вот проснусь в одно утро, открою новости, а там раз, и все * у всех хорошо... Сегодня внутри я чувствую усталость от постоянного страха- я никогда в своеи * жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятии * , поцелуев, дверных ручек, пои * ти на юбилеи * к родному человеку, заказать еду в ресторане и отказаться от нее * , видя, что курьер без маски и перчаток ... Еще полгода назад даже в галлюцинациях мне бы не явилось, что можно встретиться с подругои * на ужин и закончить его не опустоше * ннои * бутылкои * Пино Гриджио, а совместным походом сдать пцр «на всякии * случаи * »... Стали болеть друзья и знакомые... И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь, не что срочно привезти им из лекарств и фруктов, а когда, бляха, ты контактировал с ними... Бесит!!! Так не было, так не должно быть... #зае...ласьМарии * ка #держимсявместе
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровели 15 937 019.
В Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.