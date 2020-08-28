Бульвар Шоубиз
 
28 августа, 2020
 
Новости

Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что устала бояться заразиться коронавирусом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефросинина: Бесит!
Ефросинина: Бесит!
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 28 августа на своей странице в Instagram заявила, что никогда раньше в ее жизни не было таких затяжных периодов страха, как сейчас.

"Сегодня я чувствую усталость от постоянного страха – никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек", – поделилась эмоциями ведущая.

Она призналась, что вынуждена была отказываться от доставленной из ресторана еды, если видела, что курьер был без маски и перчаток.

"Стали болеть друзья и знакомые. И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь не о том, что привезти им из лекарств и фруктов, а когда ты с ними контактировала. Бесит! Так не было, так не должно быть", – резюмировала ведущая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровели 15 937 019.

В Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, Маша Ефросинина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев
  Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев
Дмитрий ГОРДОН
  "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального
  "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг герцогини Сассекской Меган впервые стал отцом
Экс-супруг герцогини Сассекской Меган впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
54-летняя Берри снялась топлес
54-летняя Берри снялась топлес
Могилевская: Мне очень грустно
Могилевская: Мне очень грустно
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS