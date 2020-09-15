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15 сентября, 2020
 
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41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты

41-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина записала ролик, продемонстрировав, по ее словам, утреннее превращение из пельменя в цветочек.

Ефросинина тратит около часа на то, чтобы привести себя в порядок
Ефросинина тратит около часа на то, чтобы привести себя в порядок
Фото: mashaefrosinina / Instagram

41-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина показала в Instagram, как утром приводит себя в порядок после сна. 

По словам ведущей, утренний ритуал занимает у нее менее часа.

"Мой прыжок от запухшего пельменя до "аленькАга" цветочка занимает минут 45-60" – написала Ефросинина.

На обнародованном видео ведущая показала, как делает массаж лица, а затем укладывает волосы.

Отвечая на комментарии пользователей сети, Ефросинина отметила, что "грамотность и образованность в антивозрастных темах позволяют сегодня выглядеть исключительно". 

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Теги: телеведущая, Маша Ефросинина
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