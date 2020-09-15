41-летняя Ефросинина показала утренний ритуал красоты

41-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина показала в Instagram, как утром приводит себя в порядок после сна.
По словам ведущей, утренний ритуал занимает у нее менее часа.
"Мой прыжок от запухшего пельменя до "аленькАга" цветочка занимает минут 45-60" – написала Ефросинина.
На обнародованном видео ведущая показала, как делает массаж лица, а затем укладывает волосы.
Отвечая на комментарии пользователей сети, Ефросинина отметила, что "грамотность и образованность в антивозрастных темах позволяют сегодня выглядеть исключительно".
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Мой прыжок от запухшего пельменя до аленькАга цветочка занимает минут 45-60. А ваш?
Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.
В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".