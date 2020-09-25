  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"

По словам участницы "Танцев со звездами", бывшей солистки группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, между ней и ее соперницей по проекту Надеждой Мейхер присутствует здоровая конкуренция.

Экс-солистка "ВИА Гры" и участница "Танцев со звездами" на "1+1" Санта Димопулос в интервью программе "Слава+", которая вышла 24 сентября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что у нее ровные отношения с коллегой и соперницей по проекту Надеждой Мейхер.

Отвечая на вопрос ведущего о том, почему им с Мейхер приписывают на проекте склоки, Димопулос заявила, что такова задача шоу.

"У нас нет склок. Это же нормальная история – две бывшие участницы "ВИА Гры". Конечно, они конкурируют. Это шоу – улыбаемся и машем. Людям это интересно и они за этим следят", – считает экс-певица.

По словам Димопулос, у них с Мейхер присутствует здоровая конкуренция.

"Нет такого, что мы ненавидим друг друга. Я с уважением отношусь к Наде. Она суперличность. Она интересна. Я интересная, но другая. Тут берут интересных людей. Непонятно, кто победит. Речь идет о том, чтобы принести зрителю яркую эмоцию", – подчеркнула она.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Димопулос и Мейхер принимают участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 30 августа.