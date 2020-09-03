Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2020
 
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"Не думала, что когда-нибудь выставлю это". Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос за семь месяцев похудела на 15 килограммов.

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Димопулос заявила, что достичь результатов в похудении ей помогла дисциплинированность
Димопулос заявила, что достичь результатов в похудении ей помогла дисциплинированность
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос 3 сентября на своей странице в Instagram опубликовала фотоколлаж из снимков, сделанных до начала похудения, и фотографий, на которых она демонстрирует постройневшую фигуру. 

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. На фото разница в семь месяцев. Питание, спорт, процедуры по телу. Строго, регулярно и дисциплинированно", – рассказала она. 

Отвечая на комментарии фолловеров, Димопулос рассказала, что за это время избавилась от 15 килограммов. 

Димпопулос была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она является чемпионкой мира по фитнесу (2011). 

В сентябре 2019 года Димопулос во второй раз стала мамой. От гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой у певицы есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко. 

Теги: ВИА Гра, Санта Димопулос, похудение
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