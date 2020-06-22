"Мой муж – гражданин США". Димопулос рассказала об американском гражданстве своей дочери

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос сообщила, что дочь, которую она родила в Монако осенью прошлого года, является гражданкой США.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос заявила, что ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко имеет американское гражданство. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США.

"У нее американское гражданство. Мой муж – гражданин США, поэтому дочь автоматически гражданка Америки", – заявила экс-участница "ВИА Гры".

ВИДЕО

Видео: Світське життя / YouTube

Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.