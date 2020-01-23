Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась снимком, сделанным на отдыхе в ОАЭ, и призналась, что испытывает страх за своих детей.

Димопулос: Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединенной с другими людьми, но и настолько беспомощной Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

Димопулос позирует стоя, держа на руках дочь Софию.

"Я эмпат с рождения. Что это такое? Эмпат – это человек, который, как радар, воспринимает сильные эмоции других людей и как-бы "проживает их". Рождение Софии усилило эту особенность во много раз. И если раньше я считала это положительным качеством, то сейчас я совсем не уверена в этом. Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединенной с другими людьми, но и настолько беспомощной", – написала она.

По словам Дмопулос, у нее появилось больше страхов, связанных с ее детьми.

"Гоню их прочь, стараюсь заменять негативные мысли позитивными. Может, это гормональное? Либо, когда ты очень счастлив и все хорошо, появляется страх, что случится что-то плохое и это закончится? Мамы, как вы справляетесь с этим?" – обратилась она к подписчицам.

Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.

Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.