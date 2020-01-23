Димопулос после вторых родов показала фигуру в раздельном купальнике

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике на отдыхе в Дубае (ОАЭ).
Димопулос позирует стоя, держа на руках дочь Софию.
"Я эмпат с рождения. Что это такое? Эмпат – это человек, который, как радар, воспринимает сильные эмоции других людей и как-бы "проживает их". Рождение Софии усилило эту особенность во много раз. И если раньше я считала это положительным качеством, то сейчас я совсем не уверена в этом. Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединенной с другими людьми, но и настолько беспомощной", – написала она.
По словам Дмопулос, у нее появилось больше страхов, связанных с ее детьми.
"Гоню их прочь, стараюсь заменять негативные мысли позитивными. Может, это гормональное? Либо, когда ты очень счастлив и все хорошо, появляется страх, что случится что-то плохое и это закончится? Мамы, как вы справляетесь с этим?" – обратилась она к подписчицам.
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Я эмпат с рождения. Что это такое? Эмпат – это человек, который как радар воспринимает сильные эмоции других людей и как-бы «проживает их». Рождение Софии усилило эту особенность во много раз. И если раньше я считала это положительным качеством, то сейчас я совсем не уверена в этом. Ещё никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько соединённой с другими людьми, но и настолько беспомощной. Я благодарна за встречу с невероятной Мартой @maybutneua и сейчас ловлю себя на том, что читая истории детей и матерей у меня внутри болит и я не могу сдерживать слёз. Более того, я, человек столько работавший со своими страхами и победивший их, получила новую порцию страхов, связанных со своими детьми... Гоню их прочь, стараюсь заменять негативные мысли позитивными. Может это гормональное? Либо, когда ты очень счастлив и всё хорошо, появляется страх, что случится что-то плохое и это закончится? Мамы, как вы справляетесь с этим? *
Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.
Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.
У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.