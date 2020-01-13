Димопулос снялась для фото с двумя детьми в ОАЭ

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала прогулку с детьми.

Димопулос: Тут много любви и тепла Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с сыном Даниэлем и коляской, в которой, очевидно, находится ее дочь София.

"По идее, тут должны были быть мои секси-фото в купальнике, но нет. Зато тут много любви и тепла. Не идеальная мама с двумя нереальными детьми", – написала она.

Кадр был сделан в Дубае (ОАЭ).

Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко. От него она родила дочь 14 сентября 2019 года. Роды проходили в больнице "Принсес Грас" в Монако.

11-летний Даниэль – сын Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой.