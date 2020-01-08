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08 января, 2020
 
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Димопулос показала мужа и дочь

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос впервые поделилась снимком с супругом, Игорем Кучеренко, и их трехмесячной дочерью Софией.

Димопулос показала семью
Димопулос показала семью
Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото с дочерью Софией и мужем, бизнесменом, Игорем Кучеренко. 

Лицо ребенка Димопулос прикрыла графическим сердечком.

"Счастливого Рождества от нашей семьи", – написала она 7 января.

Супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко. От него Димопулос родила дочь 14 сентября. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

Также у Димопулос есть сын Даниэль от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Теги: Санта Димопулос
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