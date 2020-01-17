"Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе". Димопулос показала четырехмесячную дочь

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена на отдыхе в Дубае вместе со своей дочерью Софией.
Димопулос держит ребенка на руках.
"Нашей принцессе четыре месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом, как мексиканская няня, но счастливее себя не помню", – написала она 14 января.
Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.
Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.
У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.