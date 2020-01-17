"Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе". Димопулос показала четырехмесячную дочь

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала фото со своей дочерью Софией на руках.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена на отдыхе в Дубае вместе со своей дочерью Софией.

Димопулос держит ребенка на руках.

"Нашей принцессе четыре месяца. Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе. Моя синеглазая, белокожая русая красавица! Ну и пусть я выгляжу рядом, как мексиканская няня, но счастливее себя не помню", – написала она 14 января.

Санта Димопулос родила дочь 14 сентября.

Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.