"Его, сука, все меньше!". Димопулос снялась топлес и пожаловалась на уменьшение грудного молока

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос пожаловалась на то, что не может до шести месяцев кормить свою дочь только грудным молоком.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена обнаженной до пояса на позднем сроке беременности.

"Своего первенца я кормила три месяца и потом еще месяц докармливала сцеженным молоком. Мне, маленькой глупышке, никто не рассказал, насколько важно бороться за грудное вскармливание, и как нужно беречь себя ради этого. А я просто очень хотела как можно скорее снова стать стройной и спортивной. Спустя три месяца после родов я решила: пора! И, с гордо поднятой головой прийдя в зал, тренировалась часа полтора, и затем вдогоночку пробежала 10 км. То что я лошадь здоровая, это понятно, но как я не сдохла после этого – загадка! На следующее утро перегорело все, молока не было ни грамма. В этот раз я более осознанно подошла к своим материнским обязанностям и решила до шести месяцев кормить без смесей и вообще кормить до года точно... И неделю назад пришлось начать докармливать. Как же меня это злит, я вам передать не могу! Да, я начала тренироваться, но в щадящем режиме, не убиваясь. Я забросила идею быстро вернуть свой вес, чтобы кормить. Я пью много жидкости, чаи и микстуры для лактации, полноценно питаюсь, кормлю ночью, стараюсь отдыхать, не нервничать... А его, сука, все меньше!" – написала она.

Санта Димопулос родила дочь Софию 14 сентября. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.