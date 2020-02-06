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"Его, сука, все меньше!". Димопулос снялась топлес и пожаловалась на уменьшение грудного молока

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос пожаловалась на то, что не может до шести месяцев кормить свою дочь только грудным молоком.

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Димопулос: Я забросила идею быстро вернуть свой вес, чтобы кормить
Димопулос: Я забросила идею быстро вернуть свой вес, чтобы кормить
Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена обнаженной до пояса на позднем сроке беременности.

"Своего первенца я кормила три месяца и потом еще месяц докармливала сцеженным молоком. Мне, маленькой глупышке, никто не рассказал, насколько важно бороться за грудное вскармливание, и как нужно беречь себя ради этого. А я просто очень хотела как можно скорее снова стать стройной и спортивной. Спустя три месяца после родов я решила: пора! И, с гордо поднятой головой прийдя в зал, тренировалась часа полтора, и затем вдогоночку пробежала 10 км. То что я лошадь здоровая, это понятно, но как я не сдохла после этого – загадка! На следующее утро перегорело все, молока не было ни грамма. В этот раз я более осознанно подошла к своим материнским обязанностям и решила до шести месяцев кормить без смесей и вообще кормить до года точно... И неделю назад пришлось начать докармливать. Как же меня это злит, я вам передать не могу! Да, я начала тренироваться, но в щадящем режиме, не убиваясь. Я забросила идею быстро вернуть свой вес, чтобы кормить. Я пью много жидкости, чаи и микстуры для лактации, полноценно питаюсь, кормлю ночью, стараюсь отдыхать, не нервничать... А его, сука, все меньше!" – написала она.

Санта Димопулос родила дочь Софию 14 сентября. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.

Теги: Санта Димопулос
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