"Жаль, не похожа на вас. Вы красавица". Подписчики Димопулос прокомментировали снимки ее подросшей дочери

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала свою десятимесячную дочь Софию.

Димопулос о дочери: Я знаю, эта девочка изменит мир Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото своей подросшей дочери Софии.

"Десять месяцев. Если бы ее не было – ее нужно было придумать. Я знаю, эта девочка изменит мир", – написала певица.

"Жаль, не похожа на вас. Вы красавица", – написала vitamelnik8.

"Мне не жаль. Она еще больше красуня", – ответила Димопулос.

"Пупсик такой. Булочка", – прокомментировала demivika.

По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США.

Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.