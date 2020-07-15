"Жаль, не похожа на вас. Вы красавица". Подписчики Димопулос прокомментировали снимки ее подросшей дочери

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала в Instagram фото своей подросшей дочери Софии.
"Десять месяцев. Если бы ее не было – ее нужно было придумать. Я знаю, эта девочка изменит мир", – написала певица.
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#10months * Если бы её не было – её нужно было придумать * Я знаю, эта девочка изменит мир *
"Жаль, не похожа на вас. Вы красавица", – написала vitamelnik8.
"Мне не жаль. Она еще больше красуня", – ответила Димопулос.
"Пупсик такой. Булочка", – прокомментировала demivika.
По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США.
Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.
У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.