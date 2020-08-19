"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Санта Димопулос рассказала, в какие моменты жизни нужно спешить, а в какие – замедлиться.

Димопулос: Скорость нам нужна только для работы и чтобы поскорее влюбиться Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Санта Димопулос рассказала Instagram, как наладить жизненный баланс. Она разместила ролик, в котором запечатлена за рулем автомобиля.

"Мои друзья часто говорят о том, что "не успевают жить". Все только потому, что мы все где-то потеряли баланс и управление собственным временем. Скорость нам нужна только для работы и чтобы поскорее влюбиться: спешите выполнять обещания, задуманное и ежедневные задачи вовремя, объезжайте пробки, летите сломя голову навстречу каждому дню, но только для того, чтобы вовремя остановиться и найти как можно больше времени для себя и исполнения желаний", – написала она.

Димопулос посоветовала каждое утро оставлять себе в запасе пару часов, чтобы каждый день начинался идеально, как лучший выходной.

"Отдыхайте медленно, растягивая каждую минуту и превращая ее в удовольствие. Гуляйте по музею так, как будто этот ваш единственный план на сегодняшний вечер – вдохновение требует времени. Отключите также телефон, и вы заметите, как время потечет медленнее. Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия", – заявила певица.

20 июля стало известно, что Димопулос станет участницей шоу "Танцы со звездами2 на "1+1".