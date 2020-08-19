"Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия". Димопулос рассказала, как нужно распоряжаться временем

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Санта Димопулос рассказала Instagram, как наладить жизненный баланс. Она разместила ролик, в котором запечатлена за рулем автомобиля.
"Мои друзья часто говорят о том, что "не успевают жить". Все только потому, что мы все где-то потеряли баланс и управление собственным временем. Скорость нам нужна только для работы и чтобы поскорее влюбиться: спешите выполнять обещания, задуманное и ежедневные задачи вовремя, объезжайте пробки, летите сломя голову навстречу каждому дню, но только для того, чтобы вовремя остановиться и найти как можно больше времени для себя и исполнения желаний", – написала она.
Димопулос посоветовала каждое утро оставлять себе в запасе пару часов, чтобы каждый день начинался идеально, как лучший выходной.
"Отдыхайте медленно, растягивая каждую минуту и превращая ее в удовольствие. Гуляйте по музею так, как будто этот ваш единственный план на сегодняшний вечер – вдохновение требует времени. Отключите также телефон, и вы заметите, как время потечет медленнее. Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия", – заявила певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мои друзья часто говорят о том, что «не успевают жить». Все только потому, что мы все где-то потеряли баланс и управление собственным временем. * * Скорость нам нужна только для работы и чтобы поскорее влюбиться: спешите выполнять обещания, задуманное и ежедневные задачи вовремя * объезжайте пробки, летите сломя голову навстречу каждому дню, но только для того, чтобы вовремя остановиться и найти как можно больше времени для себя и исполнения желаний * * Каждое утро оставьте себе в запасе пару часов, чтобы каждый ваш день начинался идеально, как лучший выходной * * Отдыхайте медленно, растягивая каждую минуту и превращая ее в удовольствие * * Гуляйте по музею так, как будто этот ваш единственный план на сегодняшний вечер – вдохновение требует времени * * Отключите также телефон и вы заметите, как время потечёт медленнее * Наше счастье не в часах спешки, а в минутах удовольствия ♥ *
20 июля стало известно, что Димопулос станет участницей шоу "Танцы со звездами2 на "1+1".