"Мой персональный мир ты перевернула полностью". Димопулос показала годовалую дочь

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поздравила с днем рождения свою дочь Монику.

Димопулос: Я знала, что во мне много энергии и любви, но ты открыла такой мощный поток, что я готова обнять всю планету Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото и видео своей дочери Моники по случаю ее первого дня рождения. На некоторых снимках запечатлена также сама Димопулос и ее муж, отец Моники, бизнесмен Игорь Кучеренко.

"Моя волшебная девочка, когда ты с улыбкой появилась на свет, Вселенная улыбнулась. Ты рождена, чтобы нести любовь и радость в этот мир. А мой персональный мир ты перевернула полностью. Я знала, что во мне много энергии и любви, но ты открыла такой мощный поток, что я готова обнять всю планету. С днем рождения, наша бесконечность", – написала певица.

По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США.

Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в больнице Принсес Грас в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 11-летний сын Даниэль.