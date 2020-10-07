"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певица и актриса Надежда Мейхер заявила, что перестала стесняться быть разной, считая однообразие неприличным.

Мейхер: Я на той стадии, когда сексуальность приобрела большую окраску Фото: nadyameiher / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певица и актриса Надежда Мейхер 7 октября в Instagram призналась, что ее сексуальность обрела новые очертания.

"Я давно на той внутренней стадии, когда сексуальность приобрела значительно большую окраску – чувственность: когда неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно, глубоко вдыхая и не дыша", – написала она.

Артистка отметила, что сейчас перестала стесняться быть разной, считая однообразие неприличным.

Мейхер приобрела известность после выступлений в составе группы "ВИА Гра", участницей которой стала в 2000 году. Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.

В настоящее время артистка участвует в проекте "1+1" "Танцы со звездами", выступая на паркете в паре с хореографом Кириллом Васюком.