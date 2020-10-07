"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певица и актриса Надежда Мейхер 7 октября в Instagram призналась, что ее сексуальность обрела новые очертания.
"Я давно на той внутренней стадии, когда сексуальность приобрела значительно большую окраску – чувственность: когда неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно, глубоко вдыхая и не дыша", – написала она.
Артистка отметила, что сейчас перестала стесняться быть разной, считая однообразие неприличным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я давно на тои * внутреннеи * стадии , когда сексуальность приобрела значительно большую окраску— ЧУВСТВЕННОСТЬ . Когда не прилично хорошо от того, что не все * и сразу, а постепенно ,глубоко вдыхая, и не дыша... Когда не прилично быть одинаковои * и однообразнои * . А когда без стеснении * и сомнении * бываешь разнои * , не оправдываясь ,без сожаления... Когда жизнь— танец, а танец— жизнь...Когда с восхищением к Вам, которые ( многие) так же чувственно слышат меня, нашу пару... Желают с нами идти дальше, глубже... Вы прекрасны, МОИ Инстаграм-цы!!! @kyryll_v @tanci1plus1 @1plus1_ua #надеждамеи * хер #жизньвтанце #танецжизнь #чувственность
Мейхер приобрела известность после выступлений в составе группы "ВИА Гра", участницей которой стала в 2000 году. Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.
В настоящее время артистка участвует в проекте "1+1" "Танцы со звездами", выступая на паркете в паре с хореографом Кириллом Васюком.