"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"

По словам судьи "Танцев со звездами" на "1+1" Екатерины Кухар, шоу показало, кто борец, а кто баловень судьбы.

Кухар: Вся наша жизнь – игра и бег с препятствиями Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила, что за девять эфиров судьи уже смогли увидеть характер участников проекта. Об этом она написала 27 октября в Instagram.

"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах. Хотя порой именно из этих неудач складывается реальный успех, вернее, из умения их преодолевать, из правильных выводов и вынесенных уроков! А наше шоу – как маленькая модель большой жизни, здесь как на ладони видно, кто борец, а кто баловень судьбы", – написала она.

По словам Кухар, судьям приятно наблюдать, как участники от эфира к эфиру идут к победе.

"К победе в шоу или победе над самим собой и зоной своего комфорта! А вся наша жизнь – игра и бег с препятствиями!" – резюмировала судья.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис. Кухар является судьей проекта с 2017 года.

По итогам девятого эфира проект по собственной инициативе покинула актриса Дарья Петрожицкая, которая танцевала в паре с Игорем Гелуненко.

Таким образом, из 14 участников в шоу осталось шесть звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, футболист Сергей Мельник, ведущая Ольга Фреймут.