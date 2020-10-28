"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила, что за девять эфиров судьи уже смогли увидеть характер участников проекта. Об этом она написала 27 октября в Instagram.
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах. Хотя порой именно из этих неудач складывается реальный успех, вернее, из умения их преодолевать, из правильных выводов и вынесенных уроков! А наше шоу – как маленькая модель большой жизни, здесь как на ладони видно, кто борец, а кто баловень судьбы", – написала она.
По словам Кухар, судьям приятно наблюдать, как участники от эфира к эфиру идут к победе.
"К победе в шоу или победе над самим собой и зоной своего комфорта! А вся наша жизнь – игра и бег с препятствиями!" – резюмировала судья.
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Если говорить о жизни в целом, то не сдаваться — единственный способ преуспеть.....)) Никто из нас не родился с серебряной ложкой во рту. Но некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах... Хотяпорой, именно из этих неудач, складывается реальный успех, вернее, из умения их преодолевать, из правильных выводов и вынесенных уроков! А наше шоу, как маленькая модель большой жизни — здесь как на ладони видно кто борец, а кто баловень судьбы. И главные герои @tanci1plus1 — люди и уже потом звёзды, которые рассказывают нам о победах и поражениях, о силе воли, о несокрушимости характера и искренних эмоциях... * К девятому эфиру мы уже чётко видим НАСТОЯЩИЙ характер участников и их жажду к победе. @the_hardkiss , которая вышла после травмы на паркет и не подав виду прекрасно станцевала, сделав все поддержки. @nadyameiher , которая вопреки неудаче и усталости всё же «собрала в кулак» не только себя, но и своих уставших партнёров и «добила» с третьего раза сложную поддержку в конце номера.... Остается блестящей отличницей из эфира в эфир — @santadimopulos . Также есть те, кто снова и снова удивляют, как @sergeimelnik . И есть ребята, которые продолжают искать себя в танце — @sergii_tanchynets и @freimutolia . И это абсолютно нормально, ведь каждому нужно столько времени, сколько нужно. * В любом случае нам судьям, и уверена, нашим зрителям, нравится наблюдать за тем, как участники шоу идут к своей победе... К победе в шоу или победе над самим собой и зоной своего комфорта! А вся наша жизнь..... игра и бег с препятствиями! * Спасибо за прекрасный образ команде стилистов во главе с @olgaslon и Юрой Жуйковым * #танціззірками #мысливслух #judgethings
Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис. Кухар является судьей проекта с 2017 года.
По итогам девятого эфира проект по собственной инициативе покинула актриса Дарья Петрожицкая, которая танцевала в паре с Игорем Гелуненко.
Таким образом, из 14 участников в шоу осталось шесть звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, футболист Сергей Мельник, ведущая Ольга Фреймут.