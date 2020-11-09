  "Танцы со звездами". Кто покинул шоу 8 ноября

Шоу "Танцы со звездами" по итогам 11-го эфира седьмого сезона проекта по решению судей покинула одна пара.

Фронтмен украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец и танцовщица Яна Цибульская покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1". 11-й эфир состоялся 8 ноября.

В зоне риска оказались также певица Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. По результатам судейского голосования они остались в проекте.

"Спасибо большое за этот невероятный опыт. Это была какая-то сказка", – сказал Танчинец. Он поблагодарил свою партнершу Цибульскую, судей, продюсеров шоу, телезрителей и свою семью.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В 11-м эфире кресло судей также заняла украинская актриса Ксения Мишина.