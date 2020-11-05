Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2020
 
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Звезда "Танцев со звездами" Шоптенко показала тело в "голом" боди

Украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда шоу "Танцы со звездами" на "1+1" снялась для фотосета босиком и в боди с эффектом татуировок, сливающихся с телом.

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Шоптенко: Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке
Шоптенко: Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф и бывшая участница "Танцев со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в так называемом "голом" боди из полупрозрачной ткани.

Принт на облачении Шоптенко представляет собой рисунки татуировок. Танцовщица позировала босиком.

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей", – заявила хореограф.

Шоптенко отметила, что 10 лет назад она, будучи бальницей, познакомилась с современной хореографией и тогда не могла поверить, что так можно танцевать.

"Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой", – призналась она.

Шоптенко уточнила, что речь идет о нестабильности не только в шагах, но и в мыслях.

"Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стало испытанием и сильно пошатнуло уверенность в своем теле. Но в то же время открыло глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарило новые возможности", – призналась танцовщица.

Она добавила, что, постепенно тренируя свою координацию и ум, научилась по-новому владеть своим телом.

"Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", – написала хореограф.

"Голыми" условно называют элементы гардероба, которые имитируют обнаженное тело.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В новом сезоне проекта танцовщица выступала в паре с певцом Олегом Винником. Они покинули проект после пятого эфира из-за дисквалификации – пара дважды не вышла на паркет из-за болезни. У пары был диагностирован COVID-19.

Теги: танцы, Алена Шоптенко, Танцы со звездами, хореограф
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