Звезда "Танцев со звездами" Шоптенко показала тело в "голом" боди

Украинский хореограф и бывшая участница "Танцев со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в так называемом "голом" боди из полупрозрачной ткани.
Принт на облачении Шоптенко представляет собой рисунки татуировок. Танцовщица позировала босиком.
"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей", – заявила хореограф.
Шоптенко отметила, что 10 лет назад она, будучи бальницей, познакомилась с современной хореографией и тогда не могла поверить, что так можно танцевать.
"Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой", – призналась она.
Шоптенко уточнила, что речь идет о нестабильности не только в шагах, но и в мыслях.
"Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стало испытанием и сильно пошатнуло уверенность в своем теле. Но в то же время открыло глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарило новые возможности", – призналась танцовщица.
Она добавила, что, постепенно тренируя свою координацию и ум, научилась по-новому владеть своим телом.
"Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", – написала хореограф.
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Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей * * Когда-то лет 10 назад я будучи абсолютной бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать * Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой * И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле. Но в то же время открыли глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарили новые возможности. Оказалось, что танцевать без каблука безусловно можно намного больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки * * * Тогда постепенно тренируя свою координацию и ум, в том числе, я все таки научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии * Так вот к чему я. * Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке * - * - @msrudenko_n makeup - @anastasiyav_makeup
"Голыми" условно называют элементы гардероба, которые имитируют обнаженное тело.
Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В новом сезоне проекта танцовщица выступала в паре с певцом Олегом Винником. Они покинули проект после пятого эфира из-за дисквалификации – пара дважды не вышла на паркет из-за болезни. У пары был диагностирован COVID-19.