Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы

Украинский хореограф Алена Шоптенко призналась, что во время сбора грибов ей попадалось много поганок и мухоморов.

Шоптенко: А грибы ведь очень похожи на людей Фото: alena_shoptenko / Insatgarm

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" хореограф Алена Шоптенко 14 октября в Instagram призналась, что впервые в жизни собирала грибы в лесу.

"Сегодня я впервые собирала грибы в лесу. Но это оказалось не так уж и просто. На пути попадалось много поганок, мухоморов. А еще узнала, что чем ярче и красивее [грибы], тем опаснее, и что поганки могут маскироваться под съедобные грибы. В связи с этим меня не покидала мысль: "А грибы ведь очень похожи на людей", – поделилась она.

Шоптенко отметила, что настоящую радость у нее вызвали найденные белые грибы.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В новом сезоне проекта танцовщица выступала в паре с певцом Олегом Винником. Они покинули проект после пятого эфира из-за дисквалификации – пара дважды не вышла на паркет из-за болезни. У них был диагностирован COVID-19.