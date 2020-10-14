Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы

Экс-участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" хореограф Алена Шоптенко 14 октября в Instagram призналась, что впервые в жизни собирала грибы в лесу.
"Сегодня я впервые собирала грибы в лесу. Но это оказалось не так уж и просто. На пути попадалось много поганок, мухоморов. А еще узнала, что чем ярче и красивее [грибы], тем опаснее, и что поганки могут маскироваться под съедобные грибы. В связи с этим меня не покидала мысль: "А грибы ведь очень похожи на людей", – поделилась она.
Шоптенко отметила, что настоящую радость у нее вызвали найденные белые грибы.
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Сегодня я впервые собирала грибы в лесу Прошла курс молодого грибника у @kzmr_mlvch и тоже стала самозабвенно искать те самые белые грибы Но это оказалось не так уж и просто На пути попадалось много поганок, мухоморов и всяких разных не идентифицированных для меня грибов, которые, как мне объснили относятся к виду «лучше не трогать, если не уверен». Конечно искреннюю радость вызывали найденные польские и маслята, которые тут же шли в корзину. Ну а, когда мы находили «те самые» белые - восторга не было предела! Ощущение, что ты находишь что-то невероятно ценное! * А ещё за время сбора грибов я узнала, что чем ярче и красивее, тем опаснее и, что поганки могут «маскироваться» под съедобные грибы И в связи с этим меня постоянно не покидала одна мысль. А грибы ведь очень похожи на людей
Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В новом сезоне проекта танцовщица выступала в паре с певцом Олегом Винником. Они покинули проект после пятого эфира из-за дисквалификации – пара дважды не вышла на паркет из-за болезни. У них был диагностирован COVID-19.