Шоптенко позировала на стремянке в мини-шортах

Украинский хореограф Алена Шоптенко позировала в кадре, взобравшись на стремянку.

Шоптенко: Поймана в попытках убежать от дел Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф и бывшая участница "Танцев со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 26 октября на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в мини-шортах на стремянке.

"Поймана в попытках убежать от запланированных дел", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Поймана в попытках убежать от запланированных дел Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 26 Окт 2020 в 9:22 PDT

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В новом сезоне проекта танцовщица выступала в паре с певцом Олегом Винником. Они покинули проект после пятого эфира из-за дисквалификации – пара дважды не вышла на паркет из-за болезни. У пары был диагностирован COVID-19.