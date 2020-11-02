  Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео

Судья проекта "Танцы со звездами 7" на "1+1" хореограф Григорий Чапкис в 10-м эфире проекта, посвященного Хэллоуину, надел на палец певице Наталье Могилевской кольцо.

Чапкис выступил в качестве актера на "Танцах со звездами 7" Фото: Григорий Чапкис / Facebook

Судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Григорий Чапкис в образе вампира, графа Дракулы, исполнил роль жениха украинской певицы Натальи Могилевской во время исполнения песни "Місяць" в 10-м эфире проекта. Видео разместили на YouTube-канале "Танці з зірками".

10-й эфир "Танцев со звездами 7" был посвящен Хэллоуину. Могилевская появилась в парике из рыжих волос с повязкой на глазу. Чапкис в финале номера достал кольцо и надел его на палец Могилевской.

"Я кажу: "Так!" – пропела певица, изменив текст своей песни. В оригинале поется: "Я кажу: "Ні!".

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

Выступление для 10-го эфира "Танцев со звездами 7" Могилевская подготовила вместе с домом блогеров Ulove Home.

Песня "Місяць" вошла в альбом Могилевской "Только я", который вышел в 1999 году.

О том, кто покинул 10-й эфир "Танцев со звездами 7", можно узнать здесь.