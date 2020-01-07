Позитив потроллил Могилевскую

Участник украинской группы "Время и стекло" Позитив потроллил певицу Наталью Могилевскую. Видео она опубликовала в Instagram.
Во время того, как Могилевская давала интервью о съемках одного из своих клипов, Позитив у нее за спиной жестами прокомментировал рассказ певицы. После этого он позвал свою коллегу по группе "Время и стекло" Надю Дорофееву, чтобы сделать селфи на фоне Могилевской. В этот момент она заметила происходящее.
"Синхронный сурдоперевод от Позитива. Спасибо. Смотреть до конца!" – написала она.
Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.