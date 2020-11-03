Участник "Танцев со звездами" Мельник рассказал, сколько времени посвящает тренировкам в зале

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Сергей Мельник поделился с подписчиками фрагментом репетиции.

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" футболист Сергей Мельник заявил, что посвящает танцам все свободное время. Об этом он написал 2 ноября в Inatagram, обнародовав видео, записанное во время репетиции.

"24/7 – семь дней в неделю. Танцуем, репетируем, танцуем", – подписал он ролик.

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам последнего эфира, который состоялся 1 ноября, в проекте осталось пять пар – помимо Мельника, участие в проекте продолжают принимать певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.

В сентябре Мельник заявил, что за несколько недель репетиций потерял восемь килограммов, занимаясь танцами ежедневно по шесть часов.