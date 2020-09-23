"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски

Победительница шоу "Холостяк 5" Марина Кищук заявила, что герой этого проекта, футблист Сергей Мельник упал в ее глазах, заявив, что на проекте выбрал не ту девушку.

Кищук: Неправильно, спустя годы, даже в формате всего происходящего, признаваться в любви другой Фото: marina.kishchuk / Instagram

Победительница шоу "Холостяк 5" на телеканале СТБ Марина Кищук заявила в интервью "КП в Украине", что главный герой этого проекта, футболист Сергей Мельник унизил ее.

"Это абсурд. На мой взгляд, Сергей не отдает отчета своим словам. Это не по-мужски, неправильно, спустя годы, даже в формате всего происходящего, признаваться в любви другой, в то же время унижать меня на всю страну. Он упал в моих глазах", – заявила Кищук.

Мельник, являясь участником проекта "Танцы со звездами" на "1+1", во время четвертого прямого эфира в своем признался, что в "Холостяке 5" ошибся, выбрав не ту девушку: Марину Кищук, а не Елену Головань.

Сергей Мельник в шоу "Танцы со звездами" танцует вместе с Аделиной Дели. В четвертом эфире на паркет с Мельником также вышла Головань и победительница десятого сезона "Холостяка 10" Дарья Ульянова.