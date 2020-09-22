  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая во время четвертого эфира "Танцев со звездами" интервьюировала участников проекта после выступлений на паркете, попросила футболиста Сергея Мельника не одеваться, поднимаясь к ней на балкон.

Ефросинина была ведущей звездного балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами" Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Ведущая звездного балкона в четвертом эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Маша Ефросинина призналась, что ей хочется "помацать" участника проекта футболиста Сергея Мельника", который танцевал 20 сентября с обнаженным торсом. Видеозапись его выступления в паре с хореографом Аделиной Дали обнародована на канале "Танців з зірками" в YouTube.

Ефросинина, встречая пару Мельника и Дели на звездном балконе, настояла, чтобы футболист поднялся к ней в том же виде, в каком выступал на паркете.

"Не надевай! Не надевай халатик, Серюнька, выходи так! Так я тебе лучше вижу. Хочется тебя, конечно, помацать, но ладно", – заявила ведущая.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем. Пара получила от жюри 26 баллов.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы объявляют за несколько дней до очередного эфира.