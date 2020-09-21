Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2020
 
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Ефросинина обнажила на видео грудь

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала на видео смену образов, начав переодеваться на камеру.

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Ефросинина: Ловите ваше любименькое
Ефросинина: Ловите ваше любименькое
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина 21 сентября в Instagram обнародовала короткое видео, на котором запечатлен процесс ее преображения.

Сперва ведущая появляется в кадре в блузке и брюках. Глядя в объектив, Ефросинина начинает расстегивать пуговицы на блузке, частично обнажив грудь.

Затем, спохватившись, она закрывает камеру рукой и через мгновение появляется в кадре в вечернем платье, в котором 20 сентября вела звездный балкон на проекте "Танцы со звездами" в эфире "1+1". 

"Ловите ваше любименькое", – подписала она ролик. 

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Теги: телеведущая, Маша Ефросинина
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