Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2020
 
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Лидер "БеZ обмежень" Танчинец озвучил персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"

По словам лидера украинской группы "БеZ обмежень" Сергея Танчинца, озвучивание персонажа мультфильма "Гулливер возвращается", снятого студией "Квартал 95", стало для него новым прикольным опытом.

Танчинец: Максимально интересный опыт
Танчинец: Максимально интересный опыт
Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец стал голосом одного из персонажей украинского мультфильма "Гулливер возвращается" от студии "Квартал 95". Об этом он рассказал 27 октября в Instagram.

"Сегодня получил прикольный опыт дублирования героя в анимационной ленте "Гулливер возвращается". Максимально интересный опыт, хотя это не так просто, как кажется на первый взгляд", – рассказал он.

По словам артиста, его голосом в мультфильме будет разговаривать один из шпионов.

"Тот, что выше", – обозначил он.

Мультфильм "Гулливер возвращается" – первый полнометражный анимационный фильм от студии "Квартал 95" и Culliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Премьера мультфильма в Украине запланирована на 24 декабря, говорится на странице ленты в Instagram.

Теги: мультфильм, студия Квартал 95, Сергей Танчинец
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