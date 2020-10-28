Лидер "БеZ обмежень" Танчинец озвучил персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец стал голосом одного из персонажей украинского мультфильма "Гулливер возвращается" от студии "Квартал 95". Об этом он рассказал 27 октября в Instagram.
"Сегодня получил прикольный опыт дублирования героя в анимационной ленте "Гулливер возвращается". Максимально интересный опыт, хотя это не так просто, как кажется на первый взгляд", – рассказал он.
По словам артиста, его голосом в мультфильме будет разговаривать один из шпионов.
"Тот, что выше", – обозначил он.
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Сьогодні мав прикольнии * досвід дублювання героя в анімаціи * ніи * стрічці @gulliverreturns_movie. Максимально цікавии * досвід, хоча, це не так просто, як здається на першии * погляд;) Коли будете дивитись цеи * реально крутии * украі * нськии * мульт, то знаи * те, що один з тих підступних шпигунів, (тои * що вищии * ), говорить моі * м голосом))) @khodachuk, друже, це надзвичаи * но крутии * і амбітнии * проект! Це новии * рівень украі * нськоі * мультиплікаціи * ноі * історіі * !!! Впевнении * , що все буде, як завжди вогень! Слідкуи * те за новинами на сторінці мульта і не пропустіть прем‘єру!)
Мультфильм "Гулливер возвращается" – первый полнометражный анимационный фильм от студии "Квартал 95" и Culliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Премьера мультфильма в Украине запланирована на 24 декабря, говорится на странице ленты в Instagram.