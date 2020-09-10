"Наконец-то мы вместе". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец обнародовал фото с красавицей-женой

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" и участник шоу "Танцы со звездами" Сергей Танчинец на своей странице в Instagram 9 сентября разместил снимки, на которых запечатлен вместе с супругой Анной Танчинец-Стефанской.
"Наконец-то мы вместе и не на работе. Прекрасный вечер с друзьями и любимой", – написал он.
"Какая красивая женщина", – отреагировали пользователи сети.
"Красавица", – написали в комментариях подписичики.
"Прекрасная парочка", – прокомментировали фото фолловеры.
"Наконец-то. Так приятно видеть вас вместе", – заявили поклонники.
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Нарешті ми разом і не на роботі!!!) Чудовии * ресторан, чудовии * вечір з друзями і коханою!)
Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской, которую снял в своем клипе "Не мовчи" в роли роковой музы, воспитывают двух детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).
Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор".