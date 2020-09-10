"Наконец-то мы вместе". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец обнародовал фото с красавицей-женой

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" и участник проекта "1+1" "Танцы со звездами" Сергей Танчинец провел время в компании супруги.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" и участник шоу "Танцы со звездами" Сергей Танчинец на своей странице в Instagram 9 сентября разместил снимки, на которых запечатлен вместе с супругой Анной Танчинец-Стефанской.

"Наконец-то мы вместе и не на работе. Прекрасный вечер с друзьями и любимой", – написал он.

"Какая красивая женщина", – отреагировали пользователи сети.

"Красавица", – написали в комментариях подписичики.

"Прекрасная парочка", – прокомментировали фото фолловеры.

"Наконец-то. Так приятно видеть вас вместе", – заявили поклонники.

Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской, которую снял в своем клипе "Не мовчи" в роли роковой музы, воспитывают двух детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор".