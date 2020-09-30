Танчинец: Супружеская жизнь – самое большое удовольствие из тех, что испытывал

По словам лидера украинской группы "БеZ обмежень" Сергея Танчинца, они с женой Анной Танчинец-Стефанской поженились вопреки многим обстоятельствам.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 30 сентября отмечает 12-летие супружеской жизни с женой Анной Танчинец-Стефанской. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Танчинца, они с супругой поженились вопреки многим обстоятельствам.

"Супружеская жизнь – это самое большое удовольствие из тех, что я испытывал! Найти, влюбиться, побороть препятствия и быть вместе. Спасибо тебе за жизнь, которой живу, за наших детей и за наши ценности", – написал музыкант.

Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор".