Танчинец: Супружеская жизнь – самое большое удовольствие из тех, что испытывал

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 30 сентября отмечает 12-летие супружеской жизни с женой Анной Танчинец-Стефанской. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам Танчинца, они с супругой поженились вопреки многим обстоятельствам.
"Супружеская жизнь – это самое большое удовольствие из тех, что я испытывал! Найти, влюбиться, побороть препятствия и быть вместе. Спасибо тебе за жизнь, которой живу, за наших детей и за наши ценности", – написал музыкант.
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Цього дня, дванадцять років тому, ми, наперекір усім обставинам, а і * х було просто «надцять», створили свою родину! СВОЮ родину, якою ми живемо всі ці роки!) Подружнє життя – це не сторіс в Інсті! Це робота, це боротьба за «НАС», це вміння чути і відчувати, вміння поступатись, навіть коли тобі дуже не хочеться цього робити) Вміння вибачатись і вибачати! Вміння підтримувати одне одного і вміння жити мріями одне одного! А ще, подружнє життя – це набільше задоволення з тих, що я відчував!!! Знаи * ти, закохатись, побороти перепони і БУТИ РАЗОМ!!! Можливо ми ще не досконалі, але ж нема межі досконалості! Ми вчимося, ми працюємо, ми боремось і виборюємо, ми кохаємо і насолоджуємось! Ми разом! Ми вдвох, ми вчотирьох, ми РОДИНА!!! Я дякую тобі, за життя яким живу, за наших діточок і за наші цінності! Люблю тебе моя дівчинко!!!
Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).
Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор".