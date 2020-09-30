Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2020
 
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Танчинец: Супружеская жизнь – самое большое удовольствие из тех, что испытывал

По словам лидера украинской группы "БеZ обмежень" Сергея Танчинца, они с женой Анной Танчинец-Стефанской поженились вопреки многим обстоятельствам.

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Супруги воспитывают двоих детей
Супруги воспитывают двоих детей
Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 30 сентября отмечает 12-летие супружеской жизни с женой Анной Танчинец-Стефанской. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

По словам Танчинца, они с супругой поженились вопреки многим обстоятельствам.

"Супружеская жизнь – это самое большое удовольствие из тех, что я испытывал! Найти, влюбиться, побороть препятствия и быть вместе. Спасибо тебе за жизнь, которой живу, за наших детей и за наши ценности", – написал музыкант. 

Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018). 

Группа "БеZ обмежень" была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор".

Теги: дети, семья, БеZ обмежень, Сергей Танчинец
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