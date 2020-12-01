Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2020
 
Новости

Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, которая заняла на проекте канала "1+1" "Танцы со звездами" второе место, назвала участие в шоу периодом личностного роста.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санина: Не жалею ни о чем
Санина: Не жалею ни о чем
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, занявшая вместе с партнером – хореографом Дмитрием Жуком второе место на проекте канала "1+1" "Танцы со звездами", 1 декабря на своей странице в Instagram написала, что во время оглашения результатов шоу была словно в тумане.

"Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила [победительница проекта] Санта [Димопулос], потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол. На следующий день – ранний подъем, сонный эфир, два кубка и мое решение отправить свой на аукцион. Вы голосовали за меня, вы болели за меня, ваши цветы еженедельно стояли у меня в гримерке! Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь", – заявила артистка.

Санина отметила, что шла на проект не за кубком, а для того, чтобы обрести себя.

"Оглядываясь назад, точно скажу, что не жалею ни о чем. Каждая минута шоу дала мне так много опыта, чувств и личностного роста, на которые у других уходят годы. Я стала в разы увереннее в себе, поняла, что возможности моего тела и психики безграничны, я теперь не боюсь разных эмоций и знаю, как их показать вам. Нам будет теперь еще интереснее", – сообщила она.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей Саниной.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – прокомментировала она свое решение.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина сообщила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.

1 декабря Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.

Теги: шоу-бизнес, скандал, Санта Димопулос, Юлия Санина, Танцы со звездами, Дмитрий Жук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
Елена КРАВЧЕНКО
"Дочка реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
  Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь
  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь
"В ожидании нашей девочки". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
"В ожидании нашей девочки". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
  "Деньги". Алина Паш презентовала черно-белый клип о ромах. Видео
  "Деньги". Алина Паш презентовала черно-белый клип о ромах. Видео
Деми Мур обнародовала совместное фото с тремя дочерьми
Деми Мур обнародовала совместное фото с тремя дочерьми
Дочь Ющенко, перенесшая COVID-19, показала, как выглядит после болезни
Дочь Ющенко, перенесшая COVID-19, показала, как выглядит после болезни
Кухар прокомментировала итоги "Танцев со звездами"
Кухар прокомментировала итоги "Танцев со звездами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS