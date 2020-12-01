Кухар прокомментировала итоги "Танцев со звездами"

По словам судьи "Танцев со звездами" на "1+1" Екатерины Кухар, певица Санта Димопулос и хореограф Макс Леонов зажгли паркет и заслужили победу на проекте.

Кухар: Вы дарили людям праздник танца в это нелегкое для всех нас время Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 30 ноября в Instagram поздравила победителей нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" певицу Санту Димопулос и ее партнера – хореографа Макса Леонова с победой.

"Я поздравляю вас с заслуженной победой! Вы зажгли этот паркет и дарили людям праздник танца в это нелегкое для всех нас время!" – написала она.

Комментируя выступления серебряной финалистки проекта – солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной, Кухар отметила, что ей удалось раскрыться на проекте.

"Юля, ты научилась танцевать с нуля и засияла новыми красками! И твой телевизионный путь только начинается", – подчеркнула судья проекта.

По словам Кухар, певица и актриса Надежда Мейхер, занявшая третье место, стала примой перевоплощений, актерского мастерства и примером для подражания.

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Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей Саниной, которая вместе со своим партнером Дмитрием Жуком заняла второе место.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – заявила Димопулос.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина заявила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.