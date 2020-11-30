"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"

По словам фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, она считает себя серебряной призеркой шоу "Танцы со звездами".

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вопреки тому, что победительница "Танцев со звездами" певица Санта Димопулос вручила ей в эфире финального выпуска шоу свой кубок, не считает, что также является победительницей шоу. Об этом она заявила 30 ноября в эфире "1+1".

"Я считаю себя серебряной призеркой, хотя есть второй кубок. Но мы не победители – победители Санта с Максом [Леоновым]. Мы умеем красиво проигрывать", – подчеркнула Санина.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Выступления участников оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В финале шоу место приглашенного судьи занял музыкант Monatik.

Во время последнего эфира, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос приняла решение передать кубок Саниной. Такое решение она объяснила тем, что в ее биографии были разные титулы и кубки, и они как таковые уже не имеют для нее значения.