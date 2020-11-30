"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вопреки тому, что победительница "Танцев со звездами" певица Санта Димопулос вручила ей в эфире финального выпуска шоу свой кубок, не считает, что также является победительницей шоу. Об этом она заявила 30 ноября в эфире "1+1".
"Я считаю себя серебряной призеркой, хотя есть второй кубок. Но мы не победители – победители Санта с Максом [Леоновым]. Мы умеем красиво проигрывать", – подчеркнула Санина.
Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
Выступления участников оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В финале шоу место приглашенного судьи занял музыкант Monatik.
Во время последнего эфира, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос приняла решение передать кубок Саниной. Такое решение она объяснила тем, что в ее биографии были разные титулы и кубки, и они как таковые уже не имеют для нее значения.