Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"

По словам фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, она считает себя серебряной призеркой шоу "Танцы со звездами".

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Санина: Мы не победители
Санина: Мы не победители
Фото: Танці з зірками / Facebook

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вопреки тому, что победительница "Танцев со звездами" певица Санта Димопулос вручила ей в эфире финального выпуска шоу свой кубок, не считает, что также является победительницей шоу. Об этом она заявила 30 ноября в эфире "1+1".

"Я считаю себя серебряной призеркой, хотя есть второй кубок. Но мы не победители – победители Санта с Максом [Леоновым]. Мы умеем красиво проигрывать", – подчеркнула Санина.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Выступления участников оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В финале шоу место приглашенного судьи занял музыкант Monatik.

Во время последнего эфира, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос приняла решение передать кубок Саниной. Такое решение она объяснила тем, что в ее биографии были разные титулы и кубки, и они как таковые уже не имеют для нее значения.

Теги: шоу-бизнес, судьи, голосование, Санта Димопулос, The Hardkiss, Юлия Санина, Танцы со звездами, Макс Леонов
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