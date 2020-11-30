Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу

По словам украинского хореографа Макса Леонова, который в паре с певицей Сантой Димопулос стал победителем нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1", это был самый сложный танцевальный сезон в его карьере.

Леонов и Димопулос стали победителями "Танцев со звездами"
Леонов и Димопулос стали победителями "Танцев со звездами"
Фото: maksleonov_official / Instagram

Победитель "Танцев со звездами", хореограф Макс Леонов, который выступал на паркете вместе с певицей Сантой Димопулос, 30 ноября в Instagram написал, что до последнего момента не верил, что их пара станет победителем шоу.

"Не знаю, с чем это связано. Возможно, с недооцениванием себя? Для меня это было серьезное испытание длиною в полгода", – заявил он.

По словам Леонова, после пережитого он никогда не будет прежним. 

"Финал без зрителей – странное ощущение. Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему. А теперь – о самом интересном. К сожалению, сказать свое слово благодарности всем причастным к проекту мне не дали. Ведь благо дарить – самое лучшее, что можно сделать. Значит, последнее слово осталось за мной", – написал танцор.

Он поблагодарил всех, кто был причастен к созданию шоу, за поддержку, включая свою партнершу. 

"Это был самый сложный сезон, из которого я вышел победителем", – подытожил Леонов.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса. 

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала так называемый кубок победителей фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая вместе со своим партнером Дмитрием Жуком заняла второе место.

Такое решение Димопулос объяснила тем, что в ее биографии были разные титулы и кубки и они как таковые уже не имеют для нее значения.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина заявила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.

Теги: Санта Димопулос, Юлия Санина, Танцы со звездами, Макс Леонов
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