Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
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Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта

По словам победительницы шоу "Танцы со звездами" на "1+1" певицы Санты Димопулос, ей нравится совершенствоваться, но после окончания проекта продолжать тренироваться на паркете она пока что не хочет.

Димопулос: Я жуткий перфекционист
Димопулос: Я жуткий перфекционист
Фото: santadimopulos / Instagram

Победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" певица Санта Димопулос, которая выступала в паре с хореографом Максом Леоновым, в интервью сайту "Факты" заявила, что после завершения проекта планирует отправиться на отдых вместе с семьей, чтобы восстановиться.

"Сейчас тренироваться мне совсем не хочется, пока полностью не восстановлюсь. Мечтаю наконец-то уехать на отдых с семьей", – рассказала она. 

По словам Димопулос, после отдыха она планирует продолжить занятия танцами, чтобы усовершенствовать свои возможности.

"Хочу стать более пластичной, гибкой, быстрой. Это ведь так круто, когда можешь владеть своим телом", – считает Димопулос.

Описывая свои тренировке на проекте, артистка заявила, что порой они длились около 15 часов, что однажды привело к обмороку.

"Я жуткий перфекционист и могу тренироваться на износ, пока не увижу идеальный результат, не всегда могу вовремя остановиться. В общем, бессонные ночи, физическая усталость и эмоциональное истощение привели к обмороку. Но я быстро пришла в себя. Мне поставили капельницу, и репетиции возобновились", – поделилась Димопулос.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса. 

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, Димопулос передала свой кубок победителей Саниной.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина сообщила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.

Теги: шоу-бизнес, Санта Димопулос, Юлия Санина, Танцы со звездами, Макс Леонов
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