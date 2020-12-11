AstraZeneca в рамках испытания объединит свою вакцину от COVID-19 с российской "Спутник V"

В англо-шведской компании AstraZeneca объявили об исследованиях комбинированного применения их вакцины против COVID-19 AZD1222 и российской вакцины "Спутник V". В компании считают, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

AstraZeneca получила предложение от разработчиков "Спутник V" о комбинировании их вакцин в конце ноября Фото: EPA

Англо-шведская компания AstraZeneca и российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи договорились о проведении клинических исследований комбинации своих вакцина от COVID-19 AZD1222 и "Спутник V". Об этом AstraZeneca сообщила на своем сайте 11 декабря.

В AstraZeneca подчеркнули, что исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", – сообщили в компании.

Предложение о комбинации этих вакцин поступило от разработчиков "Спутник V" в конце декабря, говорится на Twitter-странице российской вакцины. Они утверждали, что комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Также он сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности. Во время ее испытаний в октябре скончался один доброволец. Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия, а Израиль сообщал о заключительной стадии переговоров о закупке препарата.