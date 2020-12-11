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В РФ заявили, что российскую вакцину от коронавируса пытаются дискредитировать

По словам представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, у российской вакцины от COVID-19 "высокая эффективность", а сведения об обратном – "информационный саботаж".

О регистрации "Спутник V" в РФ сообщили в августе
О регистрации "Спутник V" в РФ сообщили в августе
Фото: ЕРА

В мире пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков, его комментарий оборонное ведомство опубликовало 11 декабря.

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в вооруженных силах РФ", – утверждает он.

По мнению представителя минобороны, "этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин и уж точно не усилит "целительность" зарубежных аналогов".

Конашенков рассказал, что по состоянию на 10 декабря отечественной вакциной привили 10 тыс. российских военных из запланированных 100 тыс. до конца 2020 года.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась критике, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. В октябре руководитель учреждения – разработчика российской вакцины Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Теги: Россия, военные, исследование, минобороны РФ, Игорь Конашенков, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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