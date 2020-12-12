Число умерших от COVID-19 в Украине приблизилось к 15 тыс.

За сутки 11 декабря в Украине подтвердили 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество достигло 885 039, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его данным, среди новых пациентов – 593 ребенка и 572 медработника.
Умерли за последние сутки 243 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв достигло 14 998. Выздоровел от коронавирусной инфекции уже 494 001 украинец (+13 653 за последние сутки).
При этом, сообщил министр, за последние сутки в Украине провели 61 571 тест на COVID-19 (в том числе почти 41 тыс. – методом ПЦР).
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Сутками ранее в Украине подтвердили 13 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.