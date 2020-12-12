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Радуцкий: Не будет вопросов с закупкой дополнительных вакцин от коронавируса

На совещании у президента Украины было сказано, что как только встанет вопрос выделения дополнительных средств на вакцину от коронавируса, деньги будут переведены из других статей бюджета, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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Радуцкий: Уже идет процесс формирования 400 мобильных бригад, которые будут вакцинировать население
Радуцкий: Уже идет процесс формирования 400 мобильных бригад, которые будут вакцинировать население
Фото: Шустер online / Facebook

В проекте государственного бюджета на 2021 год на закупку вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд грн, однако в случае необходимости средства на закупку вакцины будут выделены дополнительно. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Он рассказал, что на совещании у президента 11 декабря министр финансов и премьер-министр Украины заверили, что как только встанет вопрос выделения дополнительных средств, деньги будут переведены из других статей.

"Не будет вопроса с закупкой дополнительных вакцин", – заявил Радуцкий.

Он также рассказал, что сейчас идет процесс формирования 400 мобильных бригад, которые будут вакцинировать население.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, подчеркнул, что в Украине прошла реформа децентрализации, потому теперь возлагать всю ответственность только на Киев некорректно. По его словам, вопрос финансирования вакцинации должен решаться совместно центральной и местными властями.

В Минздраве рассказывали, что определили 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о медиках, учителях, правоохранителях и пожилых людях. 

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 4 млн украинцев. Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года. 

Кроме того, Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одним китайским производителем. Глава Минздрава Максим Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине не будет принудительной, подчеркивал Степанов. Он считает, что нужно "максимально разъяснять и доказывать безопасность вакцин, которые будут использовать в Украине". 

11 декабря исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сказал, что вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно начнется 1 марта 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 11 декабря 2020 года подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.

Теги: бюджет, вакцинация, Михаил Радуцкий, Минздрав, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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