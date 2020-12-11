В Минздраве Украины назвали девять приоритетных групп для вакцинации против коронавируса

Первыми в Украине вакцину против коронавируса получат медики, военнослужащие, соцработники, люди преклонного возраста и другие, рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

В Минздраве определили девять основных приоритетных групп для вакцинации против коронавируса. Об этом в комментарии "РБК-Украина", который вышел 11 декабря, рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Ведомство определило такие группы:

медицинские работники; военнослужащие; социальные работники; заведения по уходу; люди преклонного возраста (60+); работники сферы образования; сотрудники сферы государственной безопасности; пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний; люди с хроническими заболеваниями, вне зависимости от возраста.

Отдельно он отметил, что Нацполиция и Национальная гвардия Украины входят в перечень групп риска, которые подлежат первоочередной вакцинации.

"Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами", – сказал Кузин.

Он заявлял, что вакцинация в Украине может начаться в марте 2021 года.

Украина рассчитывает бесплатно получить в рамках инициативы COVAX 8 млн доз вакцины (это количество рассчитано на вакцинацию 4 млн человек). Ожидается, что первые 5% доз препарата по COVAX поставят в Украину в начале 2021 года. Ранее в Минздраве заявляли о 12 приоритетных группах, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан.

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины. Также, по его словам, Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на 11 декабря 2020 года подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.