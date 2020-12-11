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Главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда в Украине ослабят карантин

Карантинные ограничения в Украине смягчат, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад, сказал главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко: Мы забудем об этой ужасной болезни
Ляшко: Мы забудем об этой ужасной болезни
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Смягчение карантинных ограничений зависит от уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, ожидается, что в Украине его ослабят весной 2021 года. Об этом главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН, опубликованном 10 декабря. 

"Ориентировочно я считаю, что уже с мая 2021-го у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию", – сказал он. 

Ляшко отметил, что снижению уровня заболеваемости будет способствовать также процесс вакцинации.

"Появится вакцина, и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будут прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", – резюмировал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейВ марте Украина ввела карантин. 

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

По состоянию на 10 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 858,7 тыс. человек, 465 тыс. пациентов выздоровели, более 14 тыс. – умерли.

Теги: Украина, вакцинация, карантин, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, иммунитет
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