Антон Геращенко и его четырехлетняя дочь заболели COVID-19

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, он и его четырехлетняя дочь переносят коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме.

Геращенко: Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз "коронавирус" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире "1+1", что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Что касается самой эпидемии – она очень опасна. Я это знаю по себе. Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз "коронавирус". Заразилась моя четырехлетняя дочь [Полина]. Могу сказать, что очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в самом необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить", – сказал Геращенко.

Замглавы МВД уточнил, что он и члены его семьи переносят заболевание в легкой форме.

Всего, по словам Геращенко, с начала пандемии коронавирусом заразилось более 25,2 тыс. полицейских, нацгвардейцев и пограничников, умерло – 78.