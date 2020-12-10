Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом

По словам заразившейся коронавирусом 62-летней американской ведущей Эллен Дедженерес, она чувствует себя хорошо.

62-летняя известная американская телеведущая Эллен Дедженерес сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она написала 10 декабря в Instagram.

По словам ведущей, она чувствует себя хорошо и соблюдает все рекомендации, а также уведомила о своем заражении контактныіх лиц.

"Увидимся снова после праздников", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, свидетельствуют, что по состоянию на 10 декабря в США подтверждено почти 15,4 млн случаев коронавирусной инфекции при общемировом показателе почти 69,13 млн. Жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали, согласно этим данным, 289 970 пациента, в мире – почти 1,6 млн.