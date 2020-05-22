Стрижка в подарок. Дедженерес обнародовала видео с 90-летней матерью

62-летняя американская телеведущая Эллен Дедженерес пошутила, что подарила матери на 90-летие карантинную стрижку.

Дедженерес родилась в 1958 году в США Фото: ЕРА

62-летняя американская телеведущая Эллен Дедженерес поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью, на которой запечатлена ее 90-летняя мать Бетти Дедженерес.

Телеведущая сняла на видео процесс стрижки, которую в шутку преподнесла матери в качестве карантинного подарка на юбилей.

Дедженерес пообещала матери, что не будет стричь ее слишком коротко.

"Почему я позволила ей это сделать? Потому что у меня день рождения, с праздником меня", – в свою очередь пошутила на камеру именинница.

После того как работа была закончена, Дедженерес-старшая призналась, что новая прическа не очень ей нравится.

"Может быть, когда я помою голову, будет лучше", – с улыбкой замечает мать телеведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 90th birthday present for my Mama. Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 21 Май 2020 в 2:30 PDT

Эллен Дедженерес родилась в 1958 году в США. Дедженерес – обладательница 11 премий "Эмми" за "Шоу Эллен Дедженерес" и ведущая двух церемоний вручения премии "Оскар".

Родители Дедженерес развелись, когда ей было 16 лет. Мать телеведущей Бэтти Дедженерес в прошлом работала логопедом.