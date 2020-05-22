Стрижка в подарок. Дедженерес обнародовала видео с 90-летней матерью

62-летняя американская телеведущая Эллен Дедженерес поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью, на которой запечатлена ее 90-летняя мать Бетти Дедженерес.
Телеведущая сняла на видео процесс стрижки, которую в шутку преподнесла матери в качестве карантинного подарка на юбилей.
Дедженерес пообещала матери, что не будет стричь ее слишком коротко.
"Почему я позволила ей это сделать? Потому что у меня день рождения, с праздником меня", – в свою очередь пошутила на камеру именинница.
После того как работа была закончена, Дедженерес-старшая призналась, что новая прическа не очень ей нравится.
"Может быть, когда я помою голову, будет лучше", – с улыбкой замечает мать телеведущей.
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Эллен Дедженерес родилась в 1958 году в США. Дедженерес – обладательница 11 премий "Эмми" за "Шоу Эллен Дедженерес" и ведущая двух церемоний вручения премии "Оскар".
Родители Дедженерес развелись, когда ей было 16 лет. Мать телеведущей Бэтти Дедженерес в прошлом работала логопедом.