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Американская ведущая Дедженерес назвала танцоров ансамбля Вирского русскими, посольство Украины в США присоединилось к возмущению ее подписчиков

Подписчики американской телеведущей Эллен Дедженерес возмутились тем, что она назвала русскими танцоров Национального ансамбля танца Украины имени Вирского. Посольство Украины в США призвало ее пригласить участников ансамбля в свое шоу.

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Подписчики телеведущей возмущались тем, что она спутала украинский танец с русским
Подписчики телеведущей возмущались тем, что она спутала украинский танец с русским
Фото: ЕРА

Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес в своем Instagram 29 января разместила видео, на котором группа танцоров исполняет гопак. Под роликом была надпись "look at this russian" ("посмотрите на этого русского").

Видео было снято во время репетиции.

Под постом Дедженерес появились гневные комментарии. Подписчики телеведущей возмущались тем, что она спутала украинский танец с русским.

"Это украинцы, пожалуйста, не принимайте нас за "них", "Эллен, я твой самый большой поклонник, но это украинский танец Вирского – всемирно известной украинской танцевальной группы", – писали подписчики.

На инцидент отреагировало и посольство Украины в США. На своей странице в Facebook украинские дипломаты опубликовали видео с выступлением Национального ансамбля танца Украины имени Вирского на сцене.

"Уважаемая Эллен, украинцы – большие поклонники шоу Эллен Дедженерес. Просто чтобы вы знали, что видео, которое вы разместили в Instagram, – на самом деле знаменитый танец гопак, который является украинским, а не русским. И давайте будем честными, русские никогда не смогут так танцевать. Наш украинский ансамбль танца имени Вирского, который танцует на этом видео, может доказать это в вашей студии", – говорится в сообщении украинского посольства.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/videos/558757268052515/

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественный руководитель коллектива – Мирослав Вантух.

Теги: Россия, США, Украина, украинцы, гопак, телеведущая, посольство Украины, Эллен Дедженерес
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