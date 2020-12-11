В Украине увеличилось число выявленных за сутки случаев COVID-19

За последние сутки в Украине выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
Сутками ранее в Украине был выявлен 13 371 новый случай инфицирования коронавирусом.
"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболело 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2846 человек, летальных случаев – 285, выздоровело 15 327 человек", – написал министр.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, 14 755 пациентов умерли, а 480 348 выздоровели.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Украине в Киеве (1880) и Запорожской области (895).
Количество инфицирований по регионам:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.