В Украине увеличилось число выявленных за сутки случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло в Украине 872 тыс.

Выздоровело от COVID-19 более 15 тыс. украинцев Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Сутками ранее в Украине был выявлен 13 371 новый случай инфицирования коронавирусом.

"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболело 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2846 человек, летальных случаев – 285, выздоровело 15 327 человек", – написал министр.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, 14 755 пациентов умерли, а 480 348 выздоровели.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Украине в Киеве (1880) и Запорожской области (895).

Количество инфицирований по регионам:

Киев – 88 317;

Винницкая область – 19 481;

Волынская область – 27 537;

Днепропетровская область – 47 650;

Донецкая область – 28 391;

Житомирская область – 33 405;

Закарпатская область – 25 693;

Запорожская область – 40 653;

Ивано-Франковская область – 40 282;

Киевская область – 46 998;

Кировоградская область – 6921;

Луганская область – 7615;

Львовская область – 52 578;

Николаевская область – 22 980;

Одесская область – 55 714;

Полтавская область – 28 435;

Ровенская область – 35 452;

Сумская область – 34 996;

Тернопольская область – 30 738;

Харьковская область – 61 424;

Херсонская область – 13 401;

Хмельницкая область – 33 958;

Черкасская область – 30 133;

Черновицкая область – 36 286;

Черниговская область – 23 190.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.