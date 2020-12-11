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В Украине увеличилось число выявленных за сутки случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло в Украине 872 тыс.

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Выздоровело от COVID-19 более 15 тыс. украинцев
Выздоровело от COVID-19 более 15 тыс. украинцев
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Сутками ранее в Украине был выявлен 13 371 новый случай инфицирования коронавирусом.

"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболело 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2846 человек, летальных случаев  285, выздоровело 15 327 человек",  написал министр.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, 14 755 пациентов умерли, а 480 348 выздоровели.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Украине в Киеве (1880) и Запорожской области (895).

Количество инфицирований по регионам:

  • Киев – 88 317;
  • Винницкая область – 19 481;
  • Волынская область – 27 537;
  • Днепропетровская область – 47 650;
  • Донецкая область – 28 391;
  • Житомирская область – 33 405;
  • Закарпатская область – 25 693;
  • Запорожская область – 40 653;
  • Ивано-Франковская область – 40 282;
  • Киевская область – 46 998;
  • Кировоградская область – 6921;
  • Луганская область – 7615;
  • Львовская область – 52 578;
  • Николаевская область – 22 980;
  • Одесская область – 55 714;
  • Полтавская область – 28 435;
  • Ровенская область – 35 452;
  • Сумская область – 34 996;
  • Тернопольская область – 30 738;
  • Харьковская область – 61 424;
  • Херсонская область – 13 401;
  • Хмельницкая область – 33 958;
  • Черкасская область – 30 133;
  • Черновицкая область – 36 286;
  • Черниговская область – 23 190.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/837212916821705

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейВ марте Украина ввела карантин.

Теги: Киев, эпидемия, Запорожская область, инфекция, Максим Степанов, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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