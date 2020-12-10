Из фонда борьбы с COVID-19 на зравоохранение выделят 5,26 млрд грн – нардеп

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение дополнительных средств на нужды медицины из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией за счет сокращения расходов на строительство и ремонт дорог государственного значения. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов.

Дополнительные деньги направят за счет сокращения расходов на строительство и ремонт дорог Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

На нужды украинских медиков из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией выделят 5,26 млрд грн, это решение народные депутаты поддержали 10 декабря на заседании бюджетного комитета Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Telegram со ссылкой на председателя комитета Юрия Аристова.

"Дополнительные деньги направят за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения. Это решение демонстрирует государственные приоритеты в условиях коронакризиса и опровергает многочисленные спекуляции на эту тему", – считает нардеп.

По его информации, деньги пойдут на:

оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь 2020 года лицам с подозрением на коронавирус;

на госпитализацию и лечение тех, у кого подтвердился COVID-19.

В пакеты этих услуг входит тестирование, приобретение медикаментов и аппаратов ИВЛ, оплата труда медиков, уточнено в сообщении.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – 20,2 млрд грн из предусмотренных 35 млрд грн. 6,8 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы, почти 2,5 млрд грн – на доплаты полицейским, военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы.