Минэкономики Украины подсчитало ущерб от "карантина выходного дня"

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, падение ВВП ожидается в пределах прогноза и не будет зависеть от действия "карантина выходного дня" в ноябре.

От действия "карантина выходного дня" больше всего пострадали малые и средние предприятия Фото: Pavel Starikov / Flickr

Потери Украины в 2020 году от введения "карантина выходного дня", действовавшего в ноябре, составят 0,04–0,06 процентного пункта и не будут иметь существенного влияния на экономические итоги года. Об этом говорится (.pdf) в обзоре экономической активности Министерства развития экономики и торговли Украины, опубликованном 9 декабря.

По расчетам правительства, основной удар кризиса, вызванного коронавирусом, пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что "позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжить бесперебойную деятельность банковской сферы".

По данным Минэкономики, под действие "карантина выходного дня" попали предприятия, которые в 2019 году произвели 6,2% от общей добавленной стоимости. В связи с этим ведомство прогнозирует, что по итогам года ВВП Украины упадет на 4,8–5%.

"Карантин выходного дня" в Украине действовал в течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября). В эти дни были закрыты непродовольственные магазины и развлекательные заведения, заведения общественного питания работали только навынос.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о "позитивном эффекте" от запрета, но продлевать "карантин выходного дня" правительство не стало.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.